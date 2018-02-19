Украина стала третьей в Европе по количеству случаев заболевания корью. Такую информацию 19 февраля обнародовало Европейское агентство по здравоохранению.

Отмечается, что от заболевания корью в 2017 году в Европе умерли 35 человек, а количество случаев заболеваний увеличилось в четыре раза, сообщает DW.

По данным медиков, всего в 2017 году в Европе было зарегистрировано 21 315 случаев, по сравнению с 5273 случаями в прошлом году, сообщает региональный офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе. «Каждый новый человек, заболевший корью в Европе, напоминает нам, что непривитые дети и взрослые лица, независимо от места проживания, ставят под угрозу людей, которые не имеют возможности получить вакцинацию», - заявила директор Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанна Якаб.

Больше всего случаев заболевания в прошлом году было зафиксировано в Румынии - 5562, Италии - 5006 и Украине - 4 767. По данным ВОЗ, в 15 из 53 стран региона в прошлом году зафиксировали не менее 100 случаев заболевания корью. В организации подчеркивают, что основными причинами вспышки заболеваемости является снижение общего уровня иммунитета, а также низкий уровень вакцинации среди маргинальных групп населения и недостаток вакцин.

Высокий уровень заболеваемости корью 2017 году наблюдался также в Греции, Германии, Сербии, Таджикистане, Франции, России, Бельгии, Великобритании, Болгарии, Испании.

Напомним, количество больных корью в Украине пошло на спад.

Всего с начала вспышки заболеваемости корью в Украине умерли 10 взрослых и детей. С начала года умерли 5 человек.