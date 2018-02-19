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Низкий уровень зарплат, длительный конфликт с Россией, девальвация и стойкая коррупция стали причинами для трудовой эмиграции украинцев.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на Bloomberg.

Украина помогла залатать дыры на рынках труда от Праги до Варшавы, которые появились из-за возможности свободного передвижения по Европе для граждан восточноевропейских стран, а также из-за привлекательных зарплат в богатых странах Западной Европы.

«У иностранных компаний нет выхода. Сначала они искали работников с большим опытом и дипломами. Теперь они берут всех. И тратят месяц на обучение, если нужно», - говорят представители компаний, которые занимаются трудоустройством украинцев за рубежом.

Причины для украинских работников уехать очевидны. Дома они получают в среднем 7100 гривен в месяц, что равно 265 долларам. В это время, в Польше им предлагают 3500 злотых или 1046 долларов. Длительный конфликт с Россией, девальвация и стойкая коррупция тоже становятся причинами для эмиграции.

В Польше 1,5 миллиона зарегистрированных заробитчан из Украины, не исключено, что еще полмиллиона работают без регистрации. Чехия планирует в этом году удвоить квоты на украинских работников.

Официальные украинские данные говорят, что страна потеряла 7% трудоспособного населения с 2015 года. Эти цифры могут увеличиться из-за безвизового режима с ЕС.

Данные Международной организации миграции говорят, что 12% украинцев нашли работу за границей или планируют это сделать. Долгосрочная картинка тоже тревожная: ООН считает, что население Украины сократится до 36,4 миллиона человек к 2050 году.

Польша, Словакия и Чехия позволяют украинцам трудоустраиваться временно, на несколько месяцев. Украинцы получили возможность без виз путешествовать по всей Европе, и это открыло путь как для тех, кто хочет работать за границей легально и нелегально. Транспортные связи тоже улучшились.

Впрочем, привлекательность эмиграции может сократиться. Потому что средние зарплаты чернорабочих в Украине и в Польше примерно одинаковы. Компании подсчитывают, что большинство работников в конечном итоге возвращаются домой.

Напомним, посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что в эту страну эмигрировали более одного миллиона украинцев. 
ForUm

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