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Директор ФК «Леогейминг Пей» Алена Дегрик прокомментировала показатели рынка платежных карт и платежной инфраструктуры по итогам 2017 года, которые были опубликованы Национальным банком в минувшую пятницу.

Первое и наиболее значимое изменение на рынке платежных систем произошло в сфере безналичных платежей. Так, согласно показателям НБУ, сегмент безналичных операций с использованием банковских карт за последний год составил 39,3%, что является наиболее высоким показателем за всю историю.

«Продолжается уже намеченная тенденция украинских держателей карт к безналичным платежам, а не использованию карты как средства получения денежных средств для последующего получения наличных. Мы говорим как о росте количества карт, которое за год составило 3,9%, так и получении клиентами банков более современных платежных инструментов. К примеру, рост количества бесконтактных платежных карт – 37,8%.Иными словами – более трети клиентов предпочитают оплату с помощью технологии PayPass/PayWave – в один клик, без пароля. Это говорит о том, что люди не только привыкли платить картой, но и хотят делать это быстро. Один из наших продуктов – платежный чат-бот LeoBot – яркий тому пример. Он работает на базе платформы цифровых кошельков Masterpass, которя обеспечивает оплату в один клик даже в интернете».

Также Дегрик отметила рост оборота и количетва безналичных операций. По словам учредителя ФК «Леогейминг Пей», это напрямую связано как с ростом потребительской корзины, так и с общим развитием платежной инфраструктуры.

«Политика Национального банка по содействию безналичным расчетам дает позитивные результаты не только в цифрах – рост количества терминалов безналичной оплаты за год – порядка 15%. Торговые точки обязаны предоставлять услуги оплаты картой, что создает для клиентов cashless-экосистему. Это дает и конкретные результаты – количество оплат с помощью банковской карты выросло на треть, а оборот – на 46%. Это серьезный показатель для страны, только пытающейся выйти из серьезного экономического кризиса».

По словам Дегрик, все это позитивно отразилось на работе ВНПС «ЛЕО», платежной организацией которой является ФК «Леогейминг Пей»: как по приросту участников, так и в плане количества зарегистрированных транзакций.
ForUm

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