Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев назвал «провокацией» ситуацию вокруг российского керлингиста, бронзового призера Олимпиады Александра Крущельницкого, которого подозревают в употреблении допинга. Об этом он заявил российскому телеканалу «360», передает Радио Свобода.

«Я уверен, что это провокация, диверсия... За всю свою карьеру у Крушельницкого с 2015 года одиннадцать проб брали, и все отрицательные. Представляете, что должно в голове у человека твориться, чтобы перед Олимпиадой съесть таблетку?» - сказал Свищев.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в одном из допинг-тестов Крушельницкого обнаружены следы мельдония. Штаб российской делегации на Олимпиаде подтвердил, что получил сообщение о возможном нарушении антидопинговых правил, однако ни имени спортсмена, ни вид спорта называть отказался.

19 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал производство в отношении Крушельницкого.

Спортсмен уже вернул аккредитацию и покинул Олимпийскую деревню. В МОК возвращения Крушельницким аккредитации не подтверждают.

Проба Б Крушельницкого также оказалась положительной.

Из-за новых обвинений в употреблении допинга российская делегация на Олимпийских играх в Пхенчхане рискует второй раз идти без флага и других опознавательных знаков – теперь уже на церемонии закрытия соревнований 25 февраля.