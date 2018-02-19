За прошлый год при обеспечении безопасности участников массовых мероприятий пострадали почти 1,5 тысячи полицейских, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.

Отмечается, что в 2017-2018 годах в Украине произошло почти 70 тыс. массовых мероприятий, более 700 из которых - закончились столкновениями с сотрудниками полиции. Только за прошлый год при обеспечении безопасности участников таких массовых мероприятий пострадали почти 1,5 тысячи полицейских. В частности, такие случаи имели место во время охраны общественного порядка в рамках судебных заседаний. К сожалению, обычно они сопровождались и заканчивались травмированием или ранением полицейских.

В полиции отметили, что последний такой случай произошел 15 февраля во время обеспечения охраны общественного порядка возле Соломенского суда Киева. Тогда преступник в месте большого скопления людей применил огнестрельное оружие.

Следователи инкриминировали этому гражданину совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 345 Уголовного кодекса Украины - насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа.

Согласно классификации тяжести преступлений, предусмотренной ст. 12 Уголовного кодекса, вышеуказанное деяние является особо тяжким преступлением.

Несмотря на это Шевченковский суд столицы отпустил задержанного за стрельбу в людном месте из боевого оружия на поруки народных депутатов. «Мы надеемся, что прокуратура обратится в апелляцию с протестом на такое решение суда. Все правоохранительные органы должны консолидировано и последовательно выполнять нормы закона, как бы сложно это ни было. Только тогда в обществе воцарится порядок», - подчеркнул председатель Национальной полиции Сергей Князев.

Он также призвал Государственную судебную администрацию создать собственную систему охраны зданий судов, как это предусматривает закон.

«Хотелось бы, чтобы коллеги из Государственной судебной администрации вспомнили о своем долге по созданию специальной службы судебной охраны. Несмотря на то, что средства на создание этой службы закладываются в бюджете и куда тратятся, - они из года в год «не успевают» ее создать», - отметил Князев.

Напомним, 15 февраля у здания Соломенского районного суда Киева произошли столкновения между представителями полиции и «Национального корпуса», которые требовали ареста мэра Одессы Геннадия Труханова.

Один из активистов выстрелил в правоохранителя. Стрелявший был задержан, но судья Шевченковского суда отпустил его из-под ареста. Отмечалось, что мужчина стрелял из наградного оружия МВД.

Министр внутренних дел Арсен Аваков потребовал отменить охрану судов полицией и Национальной гвардией.