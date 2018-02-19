Рассмотрение в Адвокатской палате Москвы вопроса о возможном лишении Марка Фейгина статуса адвоката, запланированное на 27 февраля, перенесено на неопределенное время.
Об этом Фейгин сообщил в Twitter.
«Для всех интересующихся! 27 февраля вопрос о моем статусе рассматриваться на Совете адвокатской палаты города Москвы не будет. Рассмотрение перенесено. На неопределенное время», - написал он.
Для всех интересующихся! 27 февраля вопрос о моём статусе рассматриваться на Совете адвокатской палаты города Москвы не будет. Рассмотрение перенесёно. На неопределённое время.— Mark Feygin (@FeyginMark) 19 февраля 2018 г.
В ноябре адвокат сообщил, что его собираются лишить статуса адвоката.
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