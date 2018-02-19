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Рассмотрение в Адвокатской палате Москвы вопроса о возможном лишении Марка Фейгина статуса адвоката, запланированное на 27 февраля, перенесено на неопределенное время.

Об этом Фейгин сообщил в Twitter. 

«Для всех интересующихся! 27 февраля вопрос о моем статусе рассматриваться на Совете адвокатской палаты города Москвы не будет. Рассмотрение перенесено. На неопределенное время», - написал он.

 


 

 

В ноябре адвокат сообщил, что его собираются лишить статуса адвоката.
ForUm

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