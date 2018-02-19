Представители Христианско-демократического союза (ХДС), который возглавляет канцлер ФРГ Ангела Меркель, недовольны заявлениями немецкого министра иностранных дел Зигмара Габриэля по поэтапной отмене санкций против РФ.

Христианские демократы считают, что предложение министра противоречит духу нового правительственного соглашения по формированию большой коалиции в Германии, пишет DW.

С такой критикой, в частности, выступили глава комитета Бундестага по иностранным делам Норберт Реттген и заместитель председателя фракции ХДС/ХСС Иоганн Вадепул. «Такое заявление противоречит результатам коалиционных переговоров», - сказал Вадепул.

«Действующий министр иностранных дел не может иметь различные должностное позицию и собственное мнение», - добавил он. Его коллега по партии Реттген также заявил, что пока российское правительство не реализует Минские соглашения, смягчение санкций является абсолютно неправильным сигналом.

Зато среди своих однопартийцев по Социал-демократической партии Германии Габриэлю удалось найти поддержку. Представитель по вопросам внешней политики СДПГ в Бундестаге Нильс Аннен высказался в знак поддержки идеи поэтапной отмены санкции против России. Социал-демократ заявил, что процесс разрешения конфликта на Востоке Украины должен получить новый толчок.

Как известно, во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности глава немецкого внешнеполитического ведомства Зигмар Габриэль предложил ослаблять антироссийские санкции в случае достижения договоренности о развертывании миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Перед панельным выступлением на конференции Габриэль провел встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.