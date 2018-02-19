На следующий день после заявления польского премьера Матеуша Моравецкого о «еврейских преступниках» во время Второй мировой неизвестные нарисовали на воротах посольства Польши в Израиле свастику.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC.

В воскресенье на воротах и ​​доске объявлений посольства нашли нарисованные маркером свастики и антипольские оскорбительные слова, в частности слово «убийца».

Полиция Тель-Авива проводит расследование для выяснения виновных. Пока никто не взял на себя ответственность за вандализм здания дипломатической миссии.

На конференции по безопасности в Мюнхене Моравецкий приравнял «еврейских преступников» к польским и другим, немедленно вызвав критику со стороны премьер-министра Израиля, который назвал слова польского премьера «возмутительными».

В польском правительстве позже заявили, что слова Моравецкого никоим образом не были направлены на отрицание Холокоста и не должны были сделать евреев, пострадавших от Холокоста, ответственными за то, что было нацистским немецким геноцидом.

Напомним, 6 февраля президент Польши Дуда подписал скандальные поправки в закон об Институте национальной памяти Польши.

Закон предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов, а также штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

Дуда, отправляя в Конституционный суд обновленный закон об Институте национальной памяти, опротестовал формулировку, касающуюся «украинских националистов».