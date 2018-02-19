также в разделеМир
В Иране разбился самолет: 66 погибших 66
Франция будет закрывать телеканалы и СМИ, действующие под влиянием РФ 55
Трамп прокомментировал обвинения против россиян во вмешательстве в выборы 60
США обвинили 13 россиян во вмешательстве в американские выборы 81
Пилоты Ан-148 ругались перед крушением 121
Австралия также обвинила РФ в кибератаке NotPetya 32
СМИ: От авиаудара США в Сирии погибли 300 российских наемников 128
Брейвик впервые заявил о раскаянии 76
США назвали кибератаку NotPetya операцией российских военных 44
РФ подтвердила гибель россиян в результате авиаудара США в Сирии 222
От живущих за рубежом поляков требуют сообщать об антипольских заявлениях 173
В Сирии погибли еще 15 россиян 145
Раненые в Сирии наемники лечатся в больницах минобороны РФ 102
Британия официально обвинила армию РФ в кибератаке NotPetya 70
Президент ЮАР ушел в отставку 61
Стрельба в школе в США: не менее 17 погибших, стрелок арестован 609
В ЦИК РФ прокомментировали жалобу Собчак на регистрацию Путина 1053
Траура не будет: в Кремле прокомментировали потери «вагнеровцев» в Сирии 285

На следующий день после заявления польского премьера Матеуша Моравецкого о «еврейских преступниках» во время Второй мировой неизвестные нарисовали на воротах посольства Польши в Израиле свастику.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC.

В воскресенье на воротах и ​​доске объявлений посольства нашли нарисованные маркером свастики и антипольские оскорбительные слова, в частности слово «убийца».

Полиция Тель-Авива проводит расследование для выяснения виновных. Пока никто не взял на себя ответственность за вандализм здания дипломатической миссии.

На конференции по безопасности в Мюнхене Моравецкий приравнял «еврейских преступников» к польским и другим, немедленно вызвав критику со стороны премьер-министра Израиля, который назвал слова польского премьера «возмутительными».

В польском правительстве позже заявили, что слова Моравецкого никоим образом не были направлены на отрицание Холокоста и не должны были сделать евреев, пострадавших от Холокоста, ответственными за то, что было нацистским немецким геноцидом.

Напомним, 6 февраля президент Польши Дуда подписал скандальные поправки в закон об Институте национальной памяти Польши.

Закон предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов, а также штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

 Дуда, отправляя в Конституционный суд обновленный закон об Институте национальной памяти, опротестовал формулировку, касающуюся «украинских националистов». 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

44
Теги