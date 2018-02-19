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За прошедшие сутки в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков. В частности, враг продолжал применять запрещенные Минскими соглашениями  минометы, сообщает пресс-центр штаба.

«За минувшие сутки зафиксировано 10 прицельных обстрелов опорных пунктов Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня ранения получил один украинский защитник», - говорится в сводке.

На луганском направлении противник активизировался вблизи Крымского, Троицкого, Новолуганского и Зайцево, где вел огонь из минометов различных калибров. Из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали позиции ВСУ в районе Луганского. Из стрелкового оружия, включая пулеметы,  незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие неподалеку Новоалександровки и Станицы Луганской.

На донецком направлении враг применил 120-мм минометы вокруг Широкино на Приазовье.
ForUm

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