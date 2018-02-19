Президент Петр Порошенко подписал закон, дающий право членам семей погибших вследствие ранения, увечья, контузии или иных повреждений здоровья, полученных во время участия в революции Достоинства, право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Об этом сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«8 февраля парламент принял закон, позволяющий назначение досрочной пенсии по возрасту членам семей лиц, погибших или умерших вследствие ранений, увечий, контузии или иных повреждений здоровья, полученных во время Революции Достоинства. Практически сразу после его поступления в вашем присутствии я подписываю этот закон», - сказал Порошенко, подписывая документ на открытии выставки, посвященной участникам.

«Закон способствует соблюдению социальной справедливости и обеспечению равных подходов в пенсионном обеспечении членов семей погибших во время проведения антитеррористической операции и членов семей погибших во время участия в Революции Достоинства. Этим категориям пенсионеров предоставляются равные права относительно досрочного пенсионного обеспечения по возрасту в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», - пояснили в пресс-службе.

Документом предоставляется право на назначение досрочной пенсии по возрасту членам семей лиц, погибших или умерших вследствие ранений или других повреждений здоровья, полученных во время участия в революции. Такое право имеют жены и мужья, если они не вступили в повторный брак, дети, ставшие инвалидами до достижения совершеннолетия, и родители. Они смогут выйти на пенсию в 55 лет (мужчины) при страховом стаже в 25 лет и женщины – в 50 лет при страховом стаже в 20 лет.