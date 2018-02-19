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Российский керлингист Александр Крушельницкий, завоевавший бронзовую медаль в дабл-миксте в дуэте с Анастасией Брызгаловой на Олимпиаде в Пхенчхане, заявил, что запрещенное вещество ему могли подмешать. Об этом сообщает Чемпион.

Крушельницкий отрицает, что умышленно принимал запрещенное вещество, однако, по неподтвержденным данным, допинг-тест показал прием спортсменом мельдония в период до 10 дней перед проведением анализа. 

По данным Inside the Games, у россиянина есть опасения, что в его напиток что-то подмешали на тренировочном лагере в Японии перед Олимпийскими играми, причем это сделал кто-то из партнеров, не пробившихся на соревнования в Пхенчхане.

Первый вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин заявил, что 19 февраля будет вскрыта допинг-проба Крушельницкого.

Напомним, зимние Олимпийские игры-2018 проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Допущенные российские спортсмены выступают на Играх под нейтральным флагом, в общем зачете их называют «олимпийскими спортсменами из России». 
ForUm

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