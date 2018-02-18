Все станции киевского метрополитена после проверки сообщения о минировании работают в штатном режиме. Об этом говорится на странице метро в Twitter.

«Станции проверены. Взрывоопасные предметы не обнаружены. Метро работает в обычном режиме», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее 18 февраля аноним сообщил в полицию о минировании шести столичного метрополитена. Были закрыты на вход и выход «Площадь Льва Толстого», «Университет», «Крещатик», «Театральная», «Золотые ворота», "Майдан Независимости».