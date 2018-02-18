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Пограничники задержали в КПВВ «Новотроицкое» женщину, которая входила в состав «Оплота».  

По данным Госпогранслужбы, гражданка Украины 1989 года рождения прибыла в КПВВ из оккупированного Донецка.

Во время проверки оперативниками Донецко-Луганского управления Госпогранслужбы было установлено, что в действиях гражданки усматриваются признаки состава правонарушения УК по ч.1 ст. 260 (создание непредусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности).

Оперативники выяснили, что женщина входила в состав военизированных формирований так называемой «Донецкой народной республики». В августе 2014 украинка вступила в подразделение «Оплот», где должна была якобы получить должность помощника повара, однако в дальнейшем, по совету мужа, отказалась проходить службу в НВФ.

Женщину передали сотрудникам Национальной полиции, устанавливается, кем на самом деле она была, находясь в составе бандформирований.
ForUm

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