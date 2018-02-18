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Движение скоростного трамвая в Киеве заблокировано из-за ДТП на пересечении ул. Борщаговской и Гарматной.

Как сообщает dtp.kiev.ua, водитель автомобиля Mercedes на еврономерах, двигаясь на высокой скорости, пытался с ул. Гарматной проехать поперек трамвайных путей, допустил столкновение с автомобилем Ford. От удара оба автомобиля отбросило на трамвайные пути.


Сразу же после происшествия водитель автомобиля  Mercedes кавказкой национальности  скрылся. По словам свидетелей, мужчина был очень пьян, в салоне автомобиля нашли бутылку водки. 

Чудом обошлось без серьезных травм. 
На месте работают патрульная полиция. 


На место ДТП также прибыли спасатели и ремонтная бригада, которая должна вытащить автомобиль Мерседес, отремонтировать ограждение и восстановить движение скоростного трамвая.
ForUm

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