Движение скоростного трамвая в Киеве заблокировано из-за ДТП на пересечении ул. Борщаговской и Гарматной.

Как сообщает dtp.kiev.ua, водитель автомобиля Mercedes на еврономерах, двигаясь на высокой скорости, пытался с ул. Гарматной проехать поперек трамвайных путей, допустил столкновение с автомобилем Ford. От удара оба автомобиля отбросило на трамвайные пути.



Сразу же после происшествия водитель автомобиля Mercedes кавказкой национальности скрылся. По словам свидетелей, мужчина был очень пьян, в салоне автомобиля нашли бутылку водки.

Чудом обошлось без серьезных травм.

На месте работают патрульная полиция.



На место ДТП также прибыли спасатели и ремонтная бригада, которая должна вытащить автомобиль Мерседес, отремонтировать ограждение и восстановить движение скоростного трамвая.