также в разделеПолитика
Зло должно быть наказано: Порошенко придет на суд по Януковичу 68
В Польше разочарованы итогами переговоров вице-премьеров 95
В ФРГ назвали условие снятия санкций с России 114
ЦПК: Если Труханов сбежит, нардепа просто оштрафуют 61
Розенко о переговорах в Польше: сдержанный, но оптимизм 32
Лавров назвал условие новой встречи «нормандской четверки» 440
Порошенко в Мюнхене: Держите открытыми двери для Украины в ЕС и НАТО 64
Порошенко призвал не признавать российские выборы в Крыму 50
Порошенко: Россия не хочет присоединять Донбасс 162
Климкин и Лавров не смогли договориться по миротворцам 177
Гройсман предлагает расширить санкции против РФ 32
«Нормандскую встречу» глав МИД могут перенести 30
Глава МИД Венгрии: Украина начала «международную кампанию лжи» 175
Встреча «нормандской четверки» состоится без французского министра 50
Порошенко празднует 100-летие восстановления государственности Литвы 33
Данилюк судится с ГФС из-за внеплановой проверки 33
В Варшаве проходят польско-украинские переговоры по «антибандеровскому» закону 47
Луценко просит Раду снять неприкосновенность с Бакулина 72

 

Более десятка всемирно известных компаний заявили о своем желании участвовать в управлении ГТС Украины. Об этом сказал Президент Петр Порошенко во время встречи с представителями СМИ по итогам участия в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили   ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Работа проведена очень большая. НАК «Нафтогаз» нанял советника, который готовит предложение по управлению газотранспортной системой Украины в полном соответствии с международными правилами, прозрачно», - заявил Порошенко.

По его словам, «уже более десятка всемирно известных компаний заявили о своем желании принимать в этом участие».

Президент отметил, что правительство уже приняло соответствующие важные решения. «И когда мы определим круг компаний, которые смогут обеспечить транзит газа, обеспечить эффективную модернизацию газотранспортной сети и обеспечат наибольшую выгоду для Украинского государства по эксплуатации газотранспортной системы, та и победит. Я уверен, что в направлении этого сделано очень и очень много», - подчеркнул Порошенко.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

41
Теги