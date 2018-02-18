Более десятка всемирно известных компаний заявили о своем желании участвовать в управлении ГТС Украины. Об этом сказал Президент Петр Порошенко во время встречи с представителями СМИ по итогам участия в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Работа проведена очень большая. НАК «Нафтогаз» нанял советника, который готовит предложение по управлению газотранспортной системой Украины в полном соответствии с международными правилами, прозрачно», - заявил Порошенко.

По его словам, «уже более десятка всемирно известных компаний заявили о своем желании принимать в этом участие».

Президент отметил, что правительство уже приняло соответствующие важные решения. «И когда мы определим круг компаний, которые смогут обеспечить транзит газа, обеспечить эффективную модернизацию газотранспортной сети и обеспечат наибольшую выгоду для Украинского государства по эксплуатации газотранспортной системы, та и победит. Я уверен, что в направлении этого сделано очень и очень много», - подчеркнул Порошенко.