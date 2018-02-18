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Соломенский районный суд Киева поздно вечером 17 февраля после многочасового заседания избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста одесситу Анатолию Мазуру, который разбил топором авто у здания суда 16 февраля. Об этом сообщает Радио Свобода.

Суд уточнил, что Мазур должен находиться под круглосуточным домашним арестом в течение двух месяцев, обязал его покидать место жительства, а также сдать загранпаспорт и носить электронное средство контроля.

В течение дня адвокаты Мазура заявляли об отводе судьи, мотивируя это тем, что дело не может рассматриваться в суде, автомобили сотрудников которого были повреждены. Прокурор по делу заявил, что не считает это обстоятельство помехой для вынесения беспристрастного решения. В результате суд не удовлетворил это ходатайство. Также было еще одно ходатайство об отводе судьи, позже – прокурора, но они не были удовлетворены. Также защитники просили освободить из металлического бокса задержанного, чтобы он мог вместе с адвокатами продолжить участие в заседании. Судья Вадим Сенин позволил в конце концов это сделать.

Сторона защиты просила суд не брать задержанного под стражу, а применить к нему смягчающую меру пресечения, в частности домашний арест или заключение на личное поручительство.

Двое народных депутатов, среди которых Игорь Луценко и Егор Соболев, а также один помощник народного депутата Андрея Левуса согласились взять Анатолия Мазура на поруки.

Прокурор настаивал, чтобы задержанного арестовали на два месяца без альтернативы внесения залога.

Сам Анатолий Мазур в обращении в суде заявил, что готов возместить ущерб за свои действия, а применение облегченной меры пресечения в отношении себя просил в связи с тем, что имеет малолетнего ребенка, больную мать и сестру, которая недавно родила.

Полиция 16 февраля сообщила о задержании 35-летнего Анатолия Мазура, который разбил топором 13 автомобилей у Соломенского суда в Киеве. Мужчина при задержании не отрицал содеянного. Соломенский районный суд Киева рассматривал на днях дело мэра Одессы Геннадия Труханова, которого подозревают в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.
ForUm

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