Пограничники не пропустили в Украину российского байкера из клуба «Ночные волки» по прозвищу «Водяной». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Пограничники продолжают отслеживать лиц, которые могут попытаться въехать в Украину для дестабилизации обстановки на территории нашей страны. Одного из возможных таких правонарушителей пограничники не пропустили в Украину в субботу, 17 февраля», - говорится в сообщении.

Гражданин России прибыл рейсом в аэропорт «Борисполь».

Во время осуществления пограничного контроля правоохранители установили, что россиянин является активным участником российской ассоциации байкеров и байкерского клуба РФ «Ночные волки» по прозвищу «Водяной».

Иностранцу запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.