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В Иране разбился пассажирский самолет, на борту было 66 человек, сообщают иранские СМИ со ссылкой на главу служб экстренной помощи страны.

Самолет авиакомпании Aseman Airlines выполнял внутренний рейс из Тегерана в город Ясудж на юго-западе Ирана. Он упал в районе города Семиром, в гористой местности в центральной части страны, сообщает агентство ISNA со ссылкой на представителя спасательных служб Мохтаба Халеди, передает ВВС.

Иранские СМИ сообщают, что на борту было 60 пассажиров, а также двое пилотов, двое бортпроводников и двое охранников.

Все находившиеся на борту самолета погибли, заявил представитель Aseman Airlines Мохаммад Табатабаи в интервью телекомпании IRIB.

Самолет упал в труднодоступном районе, сейчас туда пытаются добраться спасатели на автомобилях, вертолеты там приземлиться не смогли из-за густого тумана в месте крушения.

Лайнер исчез с радаров через 50 минут после взлета из тегеранского аэропорта Мехрабад.

Авиакатастрофы в Иране случаются чаще, чем во многих других странах.

Тегеран заявляет, что причина этого - наложенные на Иран американские санкции, в результате которых Тегеран не мог покупать новые западные самолеты или запчасти к уже имеющимся у Ирана самолетам.
ForUm

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