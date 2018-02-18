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В Мариуполе суд арестовал на 60 суток подозреваемых в убийстве семьи из трех человек в Великой Новоселке.

Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, всем трем участникам преступной группы избрана мера пресечения без альтернативы внесения залога.  

Установлено, что 6 декабря 2017 злоумышленники проникли в дом семьи предпринимателей, пытали и убили отца, мать и их 23-летнего сына. Мотивом совершения особо тяжкого преступления стали деньги.

15 февраля все трое подозреваемых были задержаны полицейскими в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Злоумышленникам инкриминируется ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области.

Заседание суда в отношении подозреваемых велось в закрытом режиме.

15 февраля первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что двое непосредственных исполнителей обнаружены в Донецкой области, еще один подозреваемый – в Киеве. У злоумышленников изъят арсенал нелегального оружия и боеприпасов.

«Могу в настоящее время сказать, что задержанные участвовали в АТО, некоторые из них проходили службу в батальоне «Донбасс», а последнее время все вместе входили во  внутренний корпус батальона «Донбасс», - отметил первый замглавы Нацполиции.

 

 
ForUm

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