За прошедшие сутки зафиксировано 12 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня ранения получил один украинский военный, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На луганском направлении боевики больше всего обстреливали опорные пункты на светлодарской дуге. Под огонь противника из минометов различных калибров и вооружения БМП попали украинские позиции в районе населенных пунктов Луганское, Лозовое и Троицкое. Кроме того, у Луганского боевики применили артиллерию калибра 122-мм. Из гранатометов оккупанты вели огонь у Майорска, а стрельбу из минометов, гранатометов и стрелкового оружия зафиксировано вблизи Крымского.

На донецком направлении неподалеку Песок боевики вели огонь из вооружения танка и минометов различных калибров.