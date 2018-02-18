Военно-морские силы Вооруженных сил отрицают, что причиной убийства 4 морских пехотинцев своими сослуживцами в Широкино Донецкой области были неуставные отношения.

Об этом говорится в заявлении командующего Военно-морских сил Игоря Воронченко.

«В некоторых средствах массовой информации назывались основной причиной совершения этого преступления неуставные отношения. Те факты, которые сейчас у нас есть, эту информацию не подтверждают», - сказал он.

«Прошу не спекулировать и не доводить ложную и недостоверную информацию до общества до завершения следствия», — добавил он.

Воронченко подчеркнул, что расследование убийства продолжается.

Как сообщал ForUm, 14 февраля на первой линии обороны вблизи населенного пункта Широкино были убиты четверо военнослужащих одного из подразделений Вооруженных сил Украины. На теле погибших обнаружены огнестрельные пулевые ранения, а в помещении, где последние находились, - признаки сокрытия преступления (поджога и закладки взрывчатки).

После исследования полученных доказательств установлена ​​причастность к убийству двух сослуживцев погибших, задержанных в порядке ст. 208 УПК Украины.

В военном гарнизоне Мариуполя сообщили, что военнослужащих застрелили спящими сослуживцы из-за возможных систематических издевательств.

Позже стали известны имена погибших морпехов.