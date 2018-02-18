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По результатам второго полуфинала национального отбора на Евровидение-2018 в финал прошли Tayanna, Kadnay и Melovin. Именно они оказались в тройке первых в турнирной таблице по сумме баллов, полученных от судей и зрителей.

За право представлять Украину на «Евровидении-2018» во втором полуфинале также боролись Ingert, Julinoza, Yurcash, Mountain Breeze, Illaria и Dilemma.

 

 

 

 

 

 

Через неделю, 4 февраля, среди 6 финалистов Украина будет выбирать своего представителя на конкурс.

Первый полуфинал украинского национального отбора на «Евровидение» завершился победой певца Laud, и групп The Erised и Vil’na. 
ForUm

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