По результатам второго полуфинала национального отбора на Евровидение-2018 в финал прошли Tayanna, Kadnay и Melovin. Именно они оказались в тройке первых в турнирной таблице по сумме баллов, полученных от судей и зрителей.

За право представлять Украину на «Евровидении-2018» во втором полуфинале также боролись Ingert, Julinoza, Yurcash, Mountain Breeze, Illaria и Dilemma.

Через неделю, 4 февраля, среди 6 финалистов Украина будет выбирать своего представителя на конкурс.

Первый полуфинал украинского национального отбора на «Евровидение» завершился победой певца Laud, и групп The Erised и Vil’na.