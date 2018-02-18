Директору строительной компании «Элита-центр», задержанному за вымогательство 50 тысяч долларов с инвестора, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме 1,30 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Также на 60 суток арестован его сообщник, руководитель ООО «Строительно-инвестиционная компания» ПСП ЛТД, задержанный непосредственно после получения указанных средств. В качестве альтернативы суд определил для подозреваемого залог в сумме 140 тыс. грн.

«Мера пресечения второму фигуранту производства прокуратура будет обжалована в части залога», - отметили в ведомстве.

Напомним, директор ООО «Элита центр», действуя в сговоре с руководителем ООО «Строительно-инвестиционная компания» ПСП ЛТД», требовали 50 тысяч долларов от владельца квартиры в новостройке «Элита центр» за прекращение имущественного спора о признании права собственности на это жилье.

Злоумышленников задержали 15 февраля в Киеве.