В Оболонском районном суде Киева в качестве свидетеля обвинения 21 февраля будет допрошен Президент Украины Петр Порошенко. Об этом Цензор.НЕТ сообщил прокурор Руслан Кравченко.

По его словам, на этот же день намечен допрос и постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.

Напомним, в конце 2017 года суд принял решение о допросе ряда свидетелей стороны обвинения, в том числе Президента Петра Порошенко.

Уже давали показания спикер Верховной Рады Андрей Парубий, экс-премьер Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, глава МВД Арсен Аваков, а также бывшие охранники Януковича, которые подтвердили, что покушений на его жизнь не было.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (Государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (Пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.

Накануне, 18 февраля, Порошенко заявил, что решил принять участие в судебном заседании по рассмотрению уголовного производства относительно обвинений в государственной измене бывшего президента Януковича.