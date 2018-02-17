В Киевской области в результате ДТП 9 детей госпитализированы и 2 человека погибли.
По данным пресс-службы облполиции, возле пгт Глеваха автомобиль «Нива», нарушив Правила дорожного движения, совершил столкновение с микроавтобусом «Mерседес», в котором находились дети. Школьники из пгт Ставище направлялись в столичный цирк.
В результате аварии водитель и пассажир легковушки погибли. 9 детей, 11-12 лет, доставлены в больницу.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
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