Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке одного из руководителей Харьковского пограничного отряда, который планировал «трудоустроиться» в фейковую структуру «ЛНР».

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что один из заместителей начальника Харьковского пограничного отряда организовал механизм получения с граждан денег за невнесение информации о пересечении границы в ведомственную базу данных. Полковник привлек к противоправной деятельности других военнослужащих Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ, в частности, задокументировали получение должностным лицом 500 долларов США за нелегальную переправку через границу гражданки РФ. По информации спецслужбы полковник также вел тайные переговоры с представителями «ЛНР», планируя получить руководящую должность в фейковом «министерстве государственной безопасности».

Правоохранители задержали заместителя начальника пограничного отряда в Харькове вблизи места проживания, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи квалифицируют действия пограничника по ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366, а также по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении преступлений.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона сил АТО и во взаимодействии с Департаментом защиты национальной государственности Службы безопасности Украины и подразделением внутренней безопасности Государственной пограничной службы Украины.