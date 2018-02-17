В Киеве задержан мужчина за ложное заминирование станции метро «Оболонь», сообщает пресс-служба столичного главка.

Правоохранители получили информацию о взрывчатке на станции около 22:00 субботы, 16 февраля

На место происшествия сразу выехали следственно-оперативная группа территориального управления полиции, сотрудники управления полиции в метрополитене, специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и медики.

При обследовании указанной станции метро, ​​вход и выход пассажиров был ограничен. Для безопасности граждан проводилась эвакуация около 100 человек, в том числе персонала подземки.

По завершению проверки опасных предметов обнаружено не было. Полицейские оперативно установили личность «шутника». Им оказался 24-летний уроженец Киевской области, в последнее время проживавший в столице. По предварительной информации, молодой человек в состоянии алкогольного опьянения совершил анонимный звонок из хулиганских побуждений. Его задержали по месту жительства в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственным отделом Оболонского управления полиции сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

За совершение противоправных действий мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.