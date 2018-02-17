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На трассе Феодосия - Керчь в районе с. Ленинское произошло ДТП с участием 3-х большегрузных автомобилей и легкового автомобиля «ВАЗ-2105».

Об этом сообщает пресс-служба МЧС оккупированного Крыма.

Авария произошла в субботу, 16 февраля, около 20:00.

По информации очевидцев, водитель «ВАЗ-2105», совершая обгон большегрузного автомобиля, допустил касательное столкновение с ним, после чего вылетел под встречный грузовик. В результате столкновения произошло воспламенение грузовых автомобилей.

По прибытии спасателей к месту происшествия было установлено, что автомобиль «ВАЗ -2105» с людьми был очень сильно деформирован, по обе стороны от автодороги большегрузные автомобили были охвачены сильным огнем. Также из-за темного времени суток и плохой видимости еще один грузовик стал участником данного ДТП.

Одно отделение крымских спасателей приступило к оказанию помощи людям из легкового автомобиля, в то время как второе отделение пожарных осуществляло тушение возгорания большегрузных авто.

По предварительной информации, в дорожно-транспортном происшествии пострадало 9 человек, из них 7 получили травмы, несовместимые с жизнью, среди которых 3 ребенка. На данный момент личности пострадавших и погибших устанавливаются. Двое пострадавших - женщина и водитель одного из грузовиков направлены в центральную районную больницу пгт Ленино с тяжелыми травмами.
ForUm

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