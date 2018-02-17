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Проведение встречи «нормандской четверки» в Мюнхене пока не подтвердилось, если германская сторона к этому готова, то РФ тоже. Об этом заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Будем ждать, пока ничего не подтвердилось. Мы вчера подробно очень с (главой МИД Украины Павлом) Климкиным все обсудили, поэтому я даже не знаю, собираться, не собираться. Если немцы будут готовы, то мы тоже готовы», - сказал министр.

Нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Украины, Франции, Германии и России впервые обсудили урегулирование конфликта на Донбассе.

Последний раз министры иностранных дел встречались год назад, в феврале 2017 года, тоже в Мюнхене.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что во время переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым они не смогли договориться по миротворцам на Донбассе.

 
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