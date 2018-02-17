За минувшие сутки зафиксировано 20 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины со стороны боевиков.

В результате вражеского огня ранен один украинский военный, еще один получил боевое травмирование, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На луганском направлении основная враждебная активность сосредоточилась в районе светлодарской дуги. Неоднократно из 120-ти и 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов противник вел огонь по опорным пунктам сил АТО вокруг Луганского. У этого прифронтового населенного пункта обстрелы велись около пяти часов. Также в этом районе противник применил минометы различных калибров и целый арсенал пехотного вооружения на подступах к Светлодарску и Троицкому. Кроме того, из минометов калибра 82-мм, гранатометов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования обстреливали защитников Крымского. На других участках противник нарушал перемирие у Железного, Малинового и Новоалександровки.

На донецком направлении еще в светлое время суток боевики провоцировали украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Тарамчука.