Информация о намерениях обменять удерживаемых в России Романа Сущенко и Олега Сенцова на дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова не соответствует действительности, заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

«На днях в СМИ появились заявления людей, которые не обладают деталями сложного переговорного процесса по освобождению заложников в ОРДЛО и политзаключенных Кремля, что, мол, двух предателей из Крыма, граждан О. и Б., которым недавно были вынесены приговоры украинским судом, передадут в обмен на наших двух героев, содержащихся в российских тюрьмах. Подобные заявления, к сожалению, оторваны от реальных тяжелых переговоров и глубоко отрицательно влияют на процесс, и могут иметь катастрофические последствия», - написала она в Facebook.

«Обращаю внимание всех комментаторов и экспертов, знатоков, адвокатов, представителей различных структур и других лиц на следующее: Президент Украины, комментируя вопрос освобождения заложников и переговоры по этому поводу, подчеркнул, что сейчас не время называть ни фамилию, ни даты. Чтобы не навредить процессу. Так же избегают называть и обнародовать фамилии или детали все те, кто действительно причастен к процессу переговоров и обладает деталями. Любая недостоверная информация может сорвать хрупкую надежду, больно ранит родственников и семьи заложников и политзаключенных, и очень опасна с точки зрения срыва переговоров», - подчеркнула Геращенко.

Она отметила, что заявления, касающиеся граждан О. и Б., а также украинских режиссера и журналиста, не соответствуют действительности.

«Я вынуждена опровергать чужие заявления, чтобы остановить процесс безответственных комментариев в эфирах. Остановить то, что сейчас может повредить переговорам», - резюмировала Геращенко.

Напомним, ранее представитель уполномоченного ВР по правам человека Михаил Чаплыга в эфире одного из телеканалов заявил, что украинцев Романа Сущенко и Олега Сенцова планируют обменять на крымских дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова, которых в Украине приговорили к 13 и 14 годам лишения свободы.