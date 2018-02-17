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Немецкий концерн Siemens предпринял меры по недопущению повторения ситуации с поставками турбин в оккупированный Крым в обход санкций.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Певел Климкин после встречи с гендиректором концерна Джо Кезером.

«Хорошая беседа с CEO Siemens Кезером. Они сделали все, чтобы ситуация с турбинами в Крыму больше не повторилась», - написал Климкин в Twitter.

 


 

 

Министр подчеркнул, что такие выводы должен сделать весь европейский бизнес, «чтобы больше не попасть в российскую ловушку».

Напомним, в начале июля 2017 Siemens заявил, что четыре турбины, предназначенные для проекта в Тамани, незаконно поставили в Крым. Концерн подал иск к структурам «Ростеха» с требованием аннулировать контракт.

При этом в «Технопромэкспорте», который выступает в качестве ответчика по иску, подчеркивают, что турбины были куплены на вторичном рынке и прошли серьезную переделку с применением российских технологий.

«Технопромэкспорт» заявил в Арбитражном суде Москвы встречный иск, потребовав признать частично недействительным договор на поставку турбин между «Сименс технологии газовых турбин» и ОАО «Технопромэкспорт». 

 
ForUm

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