Президент Петр Порошенко во время выступления на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности призвал усиливать устойчивость Украины путем внутренних реформ и внешней поддержки. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Помните, что в мире не существует ни одной другой страны, которая бы одновременно продвигалась вперед на обоих направлениях – и в борьбе с агрессией, и в проведении крупнейших реформ в истории государства», - подчеркнул он.

Порошенко акцентировал внимание на том, что в этом году Украина будет сохранять динамику реформ – это касается и требования Президента о создании специализированного антикоррупционного суда.

Он заявил, что прогресс Украины был бы невозможен без помощи наших партнеров. «Но мы могли бы приумножить наши достижения на пути реформ, в том числе путем таких инициатив, как Европейский план для Украины», - добавил он.

Президент также призвал поддерживать укрепление обороноспособности Украины. «Мы не претендуем на территории нашего соседа, а защищаем свою землю. Усиленный оборонный потенциал Украины увеличит цену российской агрессии. Перед лицом такого сильного сдерживающего фактора Москва дважды подумает прежде, чем начинать новые наступательные действия», - подчеркнул Глава государства.

«I последнее по счету, но не по значению – держите открытыми двери для Украины, и в ЕС, и в НАТО», - сказал Порошенко.

Глава государства отметил, что наибольшие достижения в сфере безопасности идут от расширения и трансформации, а не от отступления и сохранения статус-кво.

«Это даст шанс остановить продвижение альтернативной повестки дня Кремля, основанной на лжи, насилии и неуважении прав человека, верховенства права и демократии. Это даст шанс остановить мировую гибридную войну и лишить Россию инструментов, которые она использует для дестабилизации наших стран», - подчеркнул Президент.