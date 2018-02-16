Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование уголовного производства в отношении депутатов Верховной Рады Максима Полякова («Народный фронт») и Борислава Розенблата (внефракционный) по подозрению во взяточничестве.

Об этом сообщил адвокат Полякова Петр Бойко, передают Українські Новини.

«Уже все завершили», - сказал он.

По его словам, 19 февраля депутаты и защита вызваны в антикоррупционные органы для получения материалов с целью ознакомления.

Как известно, Розенблат и Поляков являются фигурантами «янтарного дела».

19 октября 2017 года детективы НАБУ предотвратили вывоз за границу материалов, важных для расследования так называемого «янтарного дела». Неотложные следственные действия проводились в соответствии с ч.3 ст.233, ст.234 Уголовного процессуального кодекса Украины (до вынесения постановления следственного судьи).

В аэропорту «Киев» сотрудники НАБУ задержали нардепа Борислава Розенблата при попытке вылететь в Кельн. При этом он якобы при себе имел золото и бриллианты. Сам нардеп заявил, что вез бижутерию для племянниц.

20 октября 2017 года Соломенский райсуд удовлетворил ходатайство прокуроров САП и обязал народного депутата воздерживаться от общения с некоторыми лицами, носить электронный браслет, не отлучаться без разрешения из Киева и Житомира, сдать паспорта для выезда за границу.

Законность оснований получения Розенблатом дипломатического паспорта, изъятого детективами НАБУ, будут проверять в рамках отдельного уголовного производства.

В феврале 2018 года Соломенский райсуд Киева постановил снять электронный браслет с народного депутата Борислава Розенблата.