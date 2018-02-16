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Прокуратура обращается к общественности и представителям СМИ с просьбой помочь идентифицировать лицо с фотографии, которое может быть причастно к убийству сотрудника Управления государственной охраны в Киеве. Об этом сообщается пресс-служба надзорного ведомства.

Около 06:00 21 сентября 2017 в Святошинское районное управление полиции поступила информация о том, что на остановке общественного транспорта «Чернобыльская», в районе дома № 16/80 по улице Ирпенская найден мертвым начальник отделения Управления государственной охраны в г. Киеве.

В ходе проведения следственных (розыскных) действий установлено, что к смерти сотрудника УГО может быть причастно лицо, изображенное на фотографии.

Прокуратура указала номера телефонов, по которым можно сообщить важную информацию.
ForUm

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