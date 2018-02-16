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Премьер-министр Владимир Гройсман внес в Верховную Раду законопроект № 8042 о  ведении новых санкций против России.

Соответствующий документ зарегистрирован на сайте парламента 15 февраля.

В дополнениях к закону о санкциях предлагается запретить использовать на объектах критической инфраструктуры (учреждения и ведомства, имеющие стратегическое значение для экономики, безопасности государства и общества) программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование государства-агрессора, в отношении которого действуют санкции.

14 февраля законопроект о внесении изменений в закон «О санкциях» утвердил Кабинет Министров.
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