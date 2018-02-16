365 млн гривен поступили сегодня на казначейские счета государственных угольных предприятий для выплаты зарплатной задолженности шахтерам за предыдущие годы. Об этом сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина со ссылкой на профильного вице-премьер-министра Владимира Кистиона.

По его словам, вчера Министерство энергетики и угольной промышленности, Министерство финансов и Антимонопольный комитет Украины получили поручение безотлагательно урегулировать ситуацию, «поскольку ситуация с зарплатными долгами перед шахтерами неприемлема для правительства».

«Благодарен за оперативное выполнение поставленных задач. Вопрос был непростым, однако четкая скоординированность действий доказала: государственный аппарат может работать не только эффективно, но и очень оперативно», - резюмировал Кистион.