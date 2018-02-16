также в разделеОбщество
СМИ: Roshen торгует с Приднестровьем в обход Молдовы
САП завершила расследование дел Полякова и Розенблата 9
Защита Захтея обжалует приговор 16
Военные журналисты впервые отмечают профессиональный праздник 12
Желающих жить в Польше украинцев расспрашивают об УПА и Бандере 23
Сущенко и Сенцова могут обменять на крымских дезертиров 12
Опубликованы имена убитых под Широкино морпехов 49
Обрушилась часть знаменитой крепости в Каменец-Подольском 38
На выходных в Украине похолодает 53
ОБСЕ: Ситуация на Донбассе движется по нарастающей спирали насилия 50
Три запрещенных российских сайта попали в рейтинг самых популярных в Украине 128
Украинские спасатели получат новую форму 108
В Крыму «украинского диверсанта» Захтея приговорили к 6,5 годам колонии 45
Названы чиновники, получившие самые большие премии 55
15 февраля. Картина дня 91
Штаб: Боевики готовят вооруженные провокации 34
Военная авиация РФ отработала пуски крылатых по Украине 190
В гарнизоне рассказали подробности убийства морпехов под Широкино 198

В прошлом году на телеканале «Интер» вышел первый сезон нового социального проекта «Время строить» с ведущей Оксаной Марченко.

«Мы очень хотели показать пример всем (и взрослым, и молодому поколению, и детям), что все мы — люди, все мы ходим под Богом, под одним небом, что с каждым из нас в любую секунду может что-то произойти, и нам понадобится помощь. А благие намерения, как известно, возвращаются сполна, поэтому нужно спешить творить добрые дела!» —рассказала Оксана Марченко в интервью для журнала «Независимый АУДИТОР».

Идею создания проекта Оксана Марченко обдумывала достаточно долго — десять лет. «Время строить» воплотился благодаря серьезным намерениям и высоким человеческим качествам: гуманности, безусловной поддержке, умению первым протянуть руку. «Наш проект – о любви. О любви к тем, кто оказался на грани жизни и выживания. Любви тех, кто с открытой душой всегда готов прийти на помощь. О любви, вопреки всему», — подчеркивает Оксана.

«Время строить» вызвал сильнейший резонанс в обществе и подарил веру в лучшее многим украинцам. «Я очень рада, что Украина полна людьми, умеющими сострадать другим людям, сопереживать чужому горю, не скрывающими чувств и эмоций по отношению к тем, кто не обласкан судьбой», — считает автор и ведущая одного из первых в нашей стране гуманитарных проектов.

Оксана искренне выразила благодарность «всем, кто поддерживал нашу идею, кто был рядом, физически и морально». «По большинству комментариев зрителей я поняла, что наша идея сработала, она смогла сплотить общество в единый организм, пульсирующий и живущий в едином ритме», — подвела итоги проекта национального масштаба Оксана Марченко. Это значит, «Время строить» должен жить и быть вне времени!
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

77
Теги