В прошлом году на телеканале «Интер» вышел первый сезон нового социального проекта «Время строить» с ведущей Оксаной Марченко.

«Мы очень хотели показать пример всем (и взрослым, и молодому поколению, и детям), что все мы — люди, все мы ходим под Богом, под одним небом, что с каждым из нас в любую секунду может что-то произойти, и нам понадобится помощь. А благие намерения, как известно, возвращаются сполна, поэтому нужно спешить творить добрые дела!» —рассказала Оксана Марченко в интервью для журнала «Независимый АУДИТОР».

Идею создания проекта Оксана Марченко обдумывала достаточно долго — десять лет. «Время строить» воплотился благодаря серьезным намерениям и высоким человеческим качествам: гуманности, безусловной поддержке, умению первым протянуть руку. «Наш проект – о любви. О любви к тем, кто оказался на грани жизни и выживания. Любви тех, кто с открытой душой всегда готов прийти на помощь. О любви, вопреки всему», — подчеркивает Оксана.

«Время строить» вызвал сильнейший резонанс в обществе и подарил веру в лучшее многим украинцам. «Я очень рада, что Украина полна людьми, умеющими сострадать другим людям, сопереживать чужому горю, не скрывающими чувств и эмоций по отношению к тем, кто не обласкан судьбой», — считает автор и ведущая одного из первых в нашей стране гуманитарных проектов.

Оксана искренне выразила благодарность «всем, кто поддерживал нашу идею, кто был рядом, физически и морально». «По большинству комментариев зрителей я поняла, что наша идея сработала, она смогла сплотить общество в единый организм, пульсирующий и живущий в едином ритме», — подвела итоги проекта национального масштаба Оксана Марченко. Это значит, «Время строить» должен жить и быть вне времени!