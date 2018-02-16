В Окружной административный суд города Киева поступил иск от министра финансов Александра Данилюка к ГУ ГФС в Киеве и Государственной фискальной службе.
Истец просит суд признать противоправными и отменить приказы ГУ ГФС о проведении документальной внеплановой невыездной проверки, а также о переносе срока проведения начатой проверки.
Кроме этого, истец просит суд признать противоправными действия ГУ ГФС по проведению документальной внеплановой невыездной проверки истца на основании соответствующего приказа, сообщает LIGA.net.
Данилюк в своем исковом заявлении просит признать противоправными и отменить ряд налоговых уведомлений-решений.
В то же время, истец просит признать противоправным и отменить решение ГФС о результатах рассмотрения жалобы.
Судебное заседание состоится 5 апреля.
В ноябре сообщалось, что налоговую проверку в отношении министра финансов возобновили.
Напомним, Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении Данилюка.
Генпрокуратура подозревала министра финансов в уклонении от уплаты налогов.
Министр попросил Государственную фискальную службу провести в отношении него проверку.
Ранее СМИ сообщили, что генпрокурор Юрий Луценко подписал письмо к премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием отправить Данилюка в отставку.
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что Данилюк работает на Российскую Федерацию.
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