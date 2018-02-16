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В дорожно-транспортном происшествии на Харьковщине погибли 4 человека, сообщает пресс-служба облполиции.

Авария произошла сегодня в 09:16 на 532 километре автодороги Киев-Харьков-Довжанский возле поселка Каменная Яруга.

По предварительным данным, 52-летний водитель фуры остановил свой автомобиль на обочине и осуществлял ремонт. В это время в него въехал автомобиль «Ауди». В результате произошло возгорание иномарки.

В результате ДТП телесные повреждения получил пассажир «Ауди», 39-летний житель города Изюм. Он госпитализирован в харьковскую больницу. Погибли водитель и три пассажира иномарки – женщины 31, 50, 66 лет. Личность водителя сейчас устанавливается.

Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований. Полицейские Харьковщины устанавливают обстоятельства ДТП.
ForUm

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