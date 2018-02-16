Осужденный подконтрольным Кремлю Верховным судом Крыма к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима фигурант «дела украинских диверсантов» Андрей Захтей намерен обжаловать приговор. Об этом после оглашения приговора заявил адвокат осужденного Игорь Пивоваров.

По его словам, у Захтея будет десять дней, чтобы подать жалобу на решение суда после получения текста приговора, сообщает Крым.Реалии.

Осужденный намерен обжаловать приговор несмотря на то, что ранее заключил сделку со следствием.

Напомним, 16 февраля Верховный суд оккупированного Крыма приговорил фигуранта «дела украинских диверсантов» Андрея Захтея к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 тысяч рублей (около 105 тысяч гривен).