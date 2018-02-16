Пограничники отдела «Иванков» совместно с сотрудниками Национальной полиции обнаружили мужчину, который пытался вывезти из зоны ЧАЭС металлолом.
По данным Госпогранслужбы, злоумышленник, не имевший при себе никаких документов, находился неподалеку заградительного забора зоны безусловного (обязательного) отселения.
Правонарушителем оказался 51-летний гражданин Украины, житель населенного пункта Старые Соколы Киевской области. Радиоактивно загрязненный металлолом весом почти центнер мужчина намеревался сдать в пункт приема цветных металлов.
За пребывание в пограничной черте без документов, удостоверяющих личность, и за нарушение требований режима радиационной безопасности в местности, подвергшейся радиоактивному загрязнению, на гражданина Украины составлены административные документы и направлены в Нацполиции.
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