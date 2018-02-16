Россия не заинтересована в присоединении Донбасса – это территория подверглась военному нападению Кремля для ослабления и дестабилизации Украины, заявил Президент Петр Порошенко на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что во время переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым они не смогли договориться по миротворцам на Донбассе.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявила о новой эскалации военных действий на востоке Украины.

Государственная миграционная служба не организовывала транспортировку экс-президента Грузии, лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили во время его реадмиссии из Украины в Польшу.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата от «Оппозиционного блока» Евгения Бакулина.

В 2017 году экспорт Украины вырос на 16%, а экспорт отдельных товаров - на 19%.

Подконтрольный Кремлю верховный суд Крыма приговорил фигуранта «дела украинских диверсантов» Андрея Захтея к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 тысяч рублей (около 105 тысяч гривен).

Три запрещенных российских сайта попали в рейтинг самых популярных в Украине.

Мужчина с топором забежал во двор Соломенского районного суда Киева и повредил около 10 автомобилей. Он задержан.

Кабинет Министров Украины поддержал разработанный ПАО «Укрзализныця» проект строительства скоростной линии железнодорожного сообщения с крупнейшим аэропортом страны - международным аэропортом «Борисполь».

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина не приглашала закарпатских венгров на консультации по языку образования, и обвинил Киев в начале «международной кампании лжи».

Стали известны имена погибших морпехов, которых расстреляли сослуживцы.

Военные журналисты Вооруженных сил Украины сегодня впервые отмечают профессиональный праздник.