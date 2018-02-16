Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 16 февраля составляет 27,30 гривни, евро - 34,00 гривни.
Продать доллары в обменниках можно за 27,20 гривни, евро - за 33,80 гривни, сообщает УНИАН.
Напомним, 15 февраля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,84/26,88 гривни/доллар.
Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах составляла 27,00 гривни, евро - 33,60 гривни.
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