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Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 16 февраля составляет 27,30 гривни, евро - 34,00 гривни.

Продать доллары в обменниках можно за 27,20 гривни, евро - за 33,80 гривни, сообщает УНИАН.

Напомним, 15 февраля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,84/26,88 гривни/доллар.

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах составляла 27,00 гривни, евро - 33,60 гривни.

 

 

 
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