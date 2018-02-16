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С 15 по 16 февраля ряд сетей АЗС снизили цены топлива в пределах 0,2-1,00 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, сеть SUN OIL снизила цены на бензины марок А-92 на 0,5 грн./л, все остальныке марки бензинов и ДТ – на 1 грн/л. В сети UPG топливо подешевело на 30-40 коп./л, а на станциях «БРСМ-Нафты» – на 3-21 коп./л.

В сети «Авиас» бензин марки А-92 подешевел до 27,95 грн/л, А-95 – до 28,45 грн/л, А-95+ – до 28,95 грн/л, а дизтопливо – до 26,50 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на бензин А-92 снизились до 29,00 грн/л, на А-95 – до 28,50 грн/л, на А-95+ – до 29,00 грн/л, на дизтопливо – до 26,50 грн/л.

Такие сети как «Автотранс», «Надежда», Luxwen, «Кворум», «БРСМ-Нафта», ZOG, «Укргаздобыча», Mango ,«Катрал» и «Нефтек» опустили цены на 20-50 коп./л.

Средние цены по стране 16 февраля снизились на 21-25 коп./л.

Напомним, цены на топливо в розничных сетях начали понижаться 12 февраля. Этому способствовало снижение цен на нефть и укрепление курса гривны.  

 
ForUm

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