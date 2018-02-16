Оппоненты одесского мэра прошли в холл горсовета, где началась очередная сессия, и устроили небольшой митинг за немедленную отставку Геннадия Труханова.

Кроме того, они потребовали привлечь к ответственности за сверхдорогую покупку админздания завода «Краян» депутатов, сообщает «Думская».

Озвучив на камеру свои требования, часть оппозиционеров покинула мэрию. По их словам, они едут в облгосадминистрацию, чтобы передать губернатору обращение на имя президента.

Тем временем городской голова появился в зале в хорошем настроении и заметно посвежевшим по сравнению со вчерашним днем в суде. Соратники встретили его стоя и аплодисментами, но слышны были и крики «Ганьба» и «Труханова в отставку». Мэр вручил сиротам ордера на приобретенные за муниципальный счет квартиры, после чего поблагодарил присутствующих за поддержку и заверил одесситов в том, что он и дальше будет служить их интересам.

Потом выступала оппозиционный депутат Анна Позднякова («Самопомич»), которая заявила о системных преступлениях, совершаемых мэрией.

«В глазах людей мы все коррупционеры, работающие в интересах олигархов, и от этого нам не отмыться до конца каденции. К сожалению, мы все видим, что происходит: идет системная распродажа коммунальной собственности и разбазаривание золотого земельного фонда города. Преступная коррупция достигла пика в событиях, произошедших в лагере «Виктория». Я надеюсь, что правоохранители разберутся во всех этих ситуациях, а вас, коллеги, я прошу не голосовать за те проекты, связанные с землей, которые будут вноситься с голоса», — призвала Позднякова.

Напомним, 13 февраля в НАБУ подтвердили объявление подозрения Труханову и 3 чиновникам мэрии Одессы по статье о присвоении имущества.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд арестовать Труханова с альтернативой залога в сумме 50 млн гривен.

14 февраля Труханова задержали в столичном аэропорту «Борисполь».

Соломенский районный суд Киева избрал мэру Одессы меру пресечения в виде личного поручительства.

Также в «Борисполе» задержали заместителя мэра Павла Вугельмана. Соломенский райсуд Киева также отпустил заммэра на поруки.

НАБУ в ноябре 2016 года начало расследование по факту приобретения по завышенной цене горсоветом здания бывшего завода «Краян». По данным бюро, в начале 2016 года здание было продано за 4 млн грн, а в сентябре того же года одесская мэрия приобрела ее у ООО «Элит Девелопмент» уже за 185 млн грн.