Правоохранители объявят о подозрении троим участникам вчерашних столкновений под Соломенским судом в Киеве, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

По данным главка, у активных участников конфликта изъяли запрещенные предметы - устройства для отстрела резиновых пуль, ножи и телескопическую палку.

Всего в управление полиции доставили 36 человек, трое из которых - задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, других - установили анкетные данные и отпустили.

Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовные производства по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

В ближайшее время задержанным объявят о подозрении и изберут меру пресечения.

Напомним, сегодня на входе в здание Соломенского районного суда Киева произошли столкновения между представителями полиции и «Национального корпуса», которые требовали ареста мэра Одессы Геннадия Труханова.

Один из активистов выстрелил в правоохранителя. Стрелявший был задержан.

В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция задержала 38 участников конфликта.