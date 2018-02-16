Если бы Украина выполняла Минские соглашения, кровопролитие на востоке страны можно было бы остановить. Об этом в интервью «Новой газете» заявил лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук.

«Проблема руководства Украины в том, что мы с каждым днем все больше отдаляем от себя людей, которые там живут… — отметил он. — Людей надо возвращать. И сегодня абсолютно реально вернуть наших граждан, проживающих на неконтролируемых территориях. Если бы Украина выполняла Минские соглашения, которые утверждены, подчеркиваю, резолюцией СБ ООН и получили статус международно-правового акта, мы смогли бы остановить кровопролитие на востоке страны, вернуть граждан в правое поле Украины».

Также политик подчеркнул, что Донбасс — это Украина, и никто не признает регион территорией другого государства. В то же время он заявил, что категорически не согласен с термином «оккупация», как и с принятием «закона о деоккупации», который, убежден Медведчук, ставит крест на Минских соглашениях и препятствует урегулированию конфликта и возвращению Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс.

«Принятие «закона о деоккупации», в котором Россия названа агрессором и в котором содержится фантастический по своей бредовости, абсолютно нереализуемый набор мечтаний «партии войны» о насильственном возвращении территорий, создает серьезные, практически непреодолимые барьеры на пути решения конфликта дипломатическим путем. Если Украина хочет мира, то нужно двигаться к миру, а не усиливать конфронтацию, в том числе и на внешнеполитическом фронте», — считает лидер «Украинского выбора».

Он добавил, что «закон о деоккупации», по сути, ставит крест на Минских соглашениях. Во-первых, указал Медведчук, объявив Россию агрессором, Украина не может рассчитывать на ее роль в мирном урегулировании конфликта, на то, что она будет оказывать влияние на непризнанные республики. Во-вторых, самый масштабный обмен пленными состоялся 27 декабря 2017 года исключительно благодаря президенту России Владимиру Путину.

«И третье. В «законе о деоккупации» прямо говорится об уголовной ответственности этих, как вы называете, оккупационных властей. То есть люди, которые сегодня в ОРДО и ОРЛО работают в органах управления, госучреждениях, все они подлежат уголовной ответственности. А с кем тогда нам предлагают договариваться? И как? Ни Запад, ни Украина языком требований, ультиматумов, санкций ничего не добьются. Ни от непризнанных республик, ни от Москвы. Здесь возможен только диалог», — подытожил Медведчук.