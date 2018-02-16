также в разделеПолитика
Климкин и Лавров не смогли договориться по миротворцам 20
Гройсман предлагает расширить санкции против РФ 11
«Нормандскую встречу» глав МИД могут перенести 13
Глава МИД Венгрии: Украина начала «международную кампанию лжи» 87
Встреча «нормандской четверки» состоится без французского министра 32
Порошенко празднует 100-летие восстановления государственности Литвы 18
Данилюк судится с ГФС из-за внеплановой проверки 22
В Варшаве проходят польско-украинские переговоры по «антибандеровскому» закону 29
Луценко просит Раду снять неприкосновенность с Бакулина 56
Суд приостановил рассмотрение иска Саакашвили к Порошенко 41
Премьер Польши допускает изменение закона о запрете «бандеризма» 82
Труханова встретили в Одесском горсовете криками «позор» и «в отставку» 73
Защита Саакашвили подала жалобу в ЕСПЧ на решение о его реадмисси 27
Медведчук: «Закон о деоккупации» ставит крест на Минских соглашениях 54
Миграционная служба не знает, кто организовал чартер для Саакашвили 44
Заместителя Труханова тоже отпустили на поруки 57
Дуда опротестовал упоминание об «украинских националистах» в скандальном законе 81
Турчинов рассказал, почему не разорван договор о дружбе с РФ 152

Вчера, 15 февраля, в Киеве состоялись украинско-молдавские политические консультации на уровне заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднаря и государственного секретаря Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Татьяны Молчан, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

Во время консультаций стороны обсудили график визитов и встреч на уровне руководства двух государств, взаимодействие в рамках международных организаций, проблемные вопросы украинско-молдавских отношений, приднестровское урегулирование, информационную безопасность и культурно-гуманитарное сотрудничество.

Политические консультации показали заинтересованность сторон в интенсификации украинско-молдавского взаимодействия как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних форматов сотрудничества.

Молчан пригласила Боднаря посетить с визитом Молдову.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

63
Теги