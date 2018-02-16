Вчера, 15 февраля, в Киеве состоялись украинско-молдавские политические консультации на уровне заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднаря и государственного секретаря Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Татьяны Молчан, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

Во время консультаций стороны обсудили график визитов и встреч на уровне руководства двух государств, взаимодействие в рамках международных организаций, проблемные вопросы украинско-молдавских отношений, приднестровское урегулирование, информационную безопасность и культурно-гуманитарное сотрудничество.

Политические консультации показали заинтересованность сторон в интенсификации украинско-молдавского взаимодействия как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних форматов сотрудничества.

Молчан пригласила Боднаря посетить с визитом Молдову.