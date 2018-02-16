Австралия вслед за США и Великобританией обвинила Россию в организации в июне 2017 года глобальной кибератаки с использованием вируса NotPetya, говорится официальном заявлении министра по делам правоохранительных органов и кибербезопасности страны Энгуса Тэйлора.

«Основываясь на выводах австралийских разведывательных агентств и по результатам консультаций с США и Великобританией правительство Австралии пришло к выводу, что ответственность за этот инцидент лежит на деятелях, пользовавшихся российской господдержкой», - заявил он, сообщает «Новове Время».

В заявлении отмечается, что вирус Petya прервал нормальную работу банковских и энергетических систем, а также аэропортов и метрополитена в Украине.

«В то время как основной удар ощущался в Украине, вредоносное ПО распространилось по всему миру, что отразилось на ряде крупных международных компаний, и причинило сотни миллионов долларов ущерба», - отметил Тэйлор.

Австралийское правительство осуждает действия России, которое создает серьезные риски для глобальной экономики, работе госструктур, бизнеса и благосостояния людей.

Напомним, 27 июня 2017 года украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, а также ряд медиа подверглись крупнейшей хакерской атаке, которую распространяет вирус Petya.A.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина имеет доказательства того, что последняя кибератака была организована Российской Федерацией.

Центральное разведывательное управление США приписывает российским военным хакерам эту кибератаку.

Британский МИД официально возложил на российские власти ответственность за массированную кибератаку с использованием вируса-вымогателя NotPetya.

В США назвали вирус NotPetya операцией российских военных и «наиболее разрушительной кибератакой в истории».